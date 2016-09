Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 19.09.16

BANGKOK: Studenten haben einmal mehr jegliches Geschichtsbewusstsein vermissen lassen und sich als Adolf Hitler und Rote Garden der Volksrepublik China verkleidet.



Im Internet veröffentliche Fotos zeigen Rote Garden mit dem Hitlergruß als Anhänger von Mao Zedong und einen als Naziführer Adolf Hitler verkleideten jungen Mann. Ältere ignorante Studenten der Dekorativen Kunst an der Universität Silpakorn hatten mit ihrer Kostümierung offenbar Studienanfänger beeindrucken wollen. Die Zeitung Khaosod hat vergeblich versucht, von der Universität Silpakorn eine Stellungnahme zu erhalten. Niemand war zu einem Kommentar bereit. In den Jahren zuvor hatte es bereits mehrfach Skandale gegeben, weil Studenten in Chiang Mai und der Universität Chulalongkorn in Bangkok öffentlich als Nazis aufgetreten waren.