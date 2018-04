KUWAIT-STADT (dpa) - Kuwait weist im Streit über Gastarbeiter in dem Golfstaat den Botschafter der Philippinen aus. Der Diplomat habe eine Woche Zeit, um das Land zu verlassen, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Kuna am Mittwoch mit. Zugleich ruft Kuwait seinen Botschafter aus Manila zu Konsultationen zurück.

Zuletzt waren Videos aufgetaucht, die philippinische Botschaftsangestellte in Kuwait dabei zeigen sollen, wie sie Haushaltshilfen aus dem asiatischen Land bei der Flucht helfen. Diese sollen dort misshandelt worden sein. Der philippinische Außenminister Alan Peter Cayetano hatte sich am Dienstag für «bestimmte Vorfälle» entschuldigt, in denen der autoritäre Wüstenstaat eine Verletzung seiner Souveränität sehe.

Der Streit der beiden Länder war im Februar eskaliert, nachdem eine philippinische Haushaltshilfe tot in einem Gefrierschrank in dem Golfstaat gefunden worden war. Ihre Leiche habe Folterspuren aufgewiesen und es gebe Anzeichen, dass sie erwürgt worden sei. Schon vorher gab es Berichte über eine Reihe mysteriöser Todesfälle.

Nach Angaben der philippinischen Statistikbehörde lebten 2016 rund 6,4 Prozent der 2,2 Millionen im Ausland gemeldeten Arbeitskräfte in Kuwait, was etwa 140 000 Menschen entspräche.