PATTAYA: Die Provinzpolizei der Region 2 will die Strandpromenade an der Beach Road zu einer sogenannten „safety zone“ ernennen, um die zunehmende Straßenkriminalität, wie Goldketten- oder Handtaschen-Diebstähle, einzudämmen.

Pattayas Polizeichef Pol. Col. Apichai Krobpetch folgend, stellen Transvestiten die Haupttätergruppe dar, die es zu bekämpfen gilt. So wurden in diesem Jahr bereits 10 Goldketten-Diebstähle bei der Polizei gemeldet, jedoch nur drei Verdächtige festgenommen und drei weitere identifiziert.



Mit mehr Streifenpolizisten soll die komplette Strandpromenade zu einer „safety zone“ entwickelt werden, in der sich Touristen in Sicherheit wiegen können. Leider hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Deklarierung bestimmter Stadtgebiete zu „Sicherheitszonen“ nicht mehr war, als ein Marketingtrick in der Öffentlichkeitsarbeit, was auch die Ernennung der Walking Street zur „safety zone“ im Jahr 2012 bewiesen hat. Denn, um Verbrechen zu verhindern, bedarf es nicht nur großer Worte, sondern Taten.