Foto: Tourism Authority of Thailand

BANGKOK: Aufgrund der großen Nachfrage wurden die Sonderfahrten der Staatlichen Eisenbahngesellschaft (SRT) zum Pasak-Jolasid-Damm in der Provinz Lopburi in der Zentralregion Thailands um einen Monat verlängert.

Neben den Terminen am 20., 21. und 27. Januar werden die Bahnexkursionen nun auch am 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24. und 25. Februar angeboten.



Der Zug verlässt den Bangkoker Hauptbahnhof Hua Lamphong jeweils um 7.10 Uhr, Rückkehr um 18.30 Uhr. Stopps werden in Samsen, Bang Sue, Bang Khen, Lak Si, Don Mueang, Rangsit, Ayutthaya, Saraburi, Kaeng Koi und Kaeng Sua Ten eingelegt, um weitere Passagiere aufzunehmen. Am Staudamm erhalten die Teilnehmer knapp fünf Stunden Zeit, um bei einer Tour das Wasserreservoir zu erkunden. Der Höhepunkt des Ausflugs stellt ein Stopp auf der Eisenbahnbrücke dar, die über den ganzen See führt: die Fahrgäste erhalten die Möglichkeit kurz auszusteigen und Fotos zu schießen.



Ein Hin-/ Rückfahrticket kostet 270 Baht und kann an jedem Bahnhof landesweit erworben werden. Weitere Infos erhält man unter der Kurzwahl 1690.