Von: Björn Jahner | 11.01.18

KHON KAEN: Thai Smile, eine Tochtergesellschaft von Thai Airways International, hat am Khon Kaen Airport eine Lounge eröffnet.



Sie befindet sich in der Abflughalle nahe dem Gate 2 und ist die zweite Einrichtung ihrer Art nach der Smile Lounge am Flughafen Ubon Ratchathani. Geboten werden 25 Sitzmöglichkeiten, kostenloses Wi-Fi-Internet, Zeitungen und Magazine, Fernseher sowie Snacks und Getränke. Um den Service genießen zu können, zeigen Fluggäste ihren Smile Plus Boarding Pass vor; Zugang erhalten auch Inhaber einer Royal Orchid Plus Card oder We Prestige Card. Für Economy-Class-Passagiere befindet sich eine separate Lounge, nahe des Gate 3, in der Snacks und Getränke erhältlich sind. I



nfos: www.thaismileair.com.