Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.16

Der Smartphone-Verliebtheit der Jugend kann ein Leser nur wenig abgewinnen:

Wir haben das Lichterfest in Chiang Mai besucht. Eine tolle Sache für einen Neuling wie mich. Am Mittag haben wir im Zentrum auf dem Markt gegessen. Die Essmeile war im Untergeschoß und wir saßen auf ca. 20 cm hohen Hockern. Da trat eine junge Japanerin an unseren Tisch. Hochgewachsen, lange Beine, weiße Haut, gut geschminkt, bunte Fingernägeln mit kleinen Käfermotiven. Sie hatte in der linken Hand ein Smartphone. Sie tippte auf das Smartphone und bestellte ihr Essen. Als die Suppenschüssel kam, war das gleiche Bild auf dem Smartphone zu sehen. Sie tippte wieder und sofort würzte sie die Suppe kräftig. Sie tippte wieder und legte kräftig Gemüse, das auf dem Tisch stand, nach. Sofort tippte sie wieder auf ihrem Smartphone und in ca. 40 Sekunden verschwand der feste Inhalt der Suppe in ihrem kleinen hübschen Mund. Sie tippte erneut, stand auf, bezahlte und ging. Aber mit gesenktem Kopf ausgerichtet auf ihr Smartphone, beide Hände hackten wieder! Ich habe mich gefragt: Was für eine Generation wächst da heran? Hat diese Jugend einen gesunden Menschenverstand? Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Es war gar kein Mensch, sondern ein Roboter!

Gusti Augsburger