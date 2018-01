Von: Björn Jahner | 07.01.18

BANGKOK: Neue Daten belegen, dass der teuerste Immobilienstandort Thailands die Silom Road im Bangkoker Bezirk Bangrak ist. Nach Angaben des Finanzministeriums wird in dem Geschäftsviertel ein Tarang-Wah (vier Quadratmeter) mit einer Million Baht gehandelt.

Deutlich güns­tiger ist es im Bezirk Bang Khun Tian im äußersten Südwesten der Hauptstadt, wo ein Tarang-Wah lediglich 500 Baht kostet. Außerhalb Bangkoks ist Hat Yai in der Südprovinz Songkhla das teuerste Pflaster am Immobilienmarkt des Landes, mit Grundstückspreisen von 400.000 Baht für einen Tarang-Wah. Ein Schnäppchen machen kann man hingegen in Khok Charoen in der Provinz Lopburi, wo ein Wah nur 20 Baht kostet. Nach Angaben des Direktors des Finanzminis­teriums Pachorn Ananta-Silpa, wurde für den jährlich erscheinenden Immobilienspiegel die Preisentwicklung von 32 Millionen Grundstü­cken untersucht.