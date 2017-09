Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.17

Suvarnabhumi Airport. Archivbild: The Nation

BANGKOK: Die Zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) hat 16 in Thailand registrierten Fluggesellschaften die Betriebsgenehmigung entzogen, weil sie den Sicherheitscheck nicht bestanden haben.

Die Maschinen müssen so lange am Boden bleiben, bis sie eine neue Betriebsgenehmigung (AOC) nach den Regeln der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) erhalten haben. Die 16 Fluggesellschaften, die den CAAT-Sicherheitstest nicht bestanden haben, mussten am letzten Freitag ihre Flüge einstellen, berichtet die „Nation“.

Die ICAO wird in diesem Monat, spätestens aber im Oktober eine Delegation nach Thailand entsenden, um über die Aufhebung der im Jahr 2015 über die thailändische Luftfahrt verhängten „rote Fahne“ zu entscheiden. Damals hatte die ICAO bei der Zivilen Luftfahrtbehörde erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt. Die inzwischen aufgewertete, mit qualifiziertem Personal versehene staatliche Agentur hat nach Angaben des stellvertretenden Ministerpräsidenten Prawit Wongsuwan neun Airlines nach den neuen Regeln überprüft und für sicher befunden, für elf weitere Fluggesellschaften läuft das Verfahren noch.



Die Namen der 16 Airlines wurden bisher nicht bekannt gegeben.