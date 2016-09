Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 28.09.16

THAILAND: An 14 Talsperren landesweit schlagen Sensoren künftig Alarm, sollte die Sicherheit der Wasserreservoire gefährdet sei.

Der Stromversorger Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) hat die Systeme in Zusammenarbeit mit dem National Electronics and Computer Technology Centre (Nectec) installieren lassen. Die Messtechnik gibt Informationen rund um die Uhr weiter, so über den Zustand der Talsperre, über Lecks und falls sich der Damm bewegen sollte, so bei einem Erdbeben. Mitarbeiter des Stromversorgers können umgehend etwaige Schäden beseitigen. Installiert wurde das Sensoren-System unter anderem an den Talsperren Bhumibol in Tak, Srinakarind in Kanchanaburi und Ratchaprapha in Surat Thani. Die Provinz Kanchanaburi ist erdbebengefährdet. Dort erwarten Seismologen starke Erdstöße.