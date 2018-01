Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.18

BANGKOK/NAKHON SI THAMMARAT: Der am Sonntag in Bangkok festgenommene Rocker Seksan Sukphimai oder Sek Loso hat Drogen eingenommen.

Der Urin-Test fiel beim Institute of Forensic Science positiv aus. Laut dem Police Generally Hospital muss Sek Loso Methamphetamine in Form von Crystal Meth oder Ice sowie Methylenedioxymethamphetamin, bekannt als Ecstasy, geschluckt haben. Das bestätigte Generalleutnant Charnthep Sesavej vom Büro der Bangkoker Polizei. Die Ermittler werden die Anklagepunkte gegen den Musiker von Widerstand gegen seine Verhaftung und illegalem Besitz einer Waffe um Konsum von Drogen erweitern.

Sek Loso befindet sich inzwischen auf der Polizeistation Phrom Khiri in Nakhon Si Thammarat. In dieser Provinz hatte Sek Loso am letzten Freitag nach einem Konzert vor der Statue des Königs Taksin eine Pistole gezogen und zehn Schüsse abgegeben. Er kann zwölf Tage ohne offizielle Anklage festgehalten werden. Nach seiner Verhaftung in Bangkok war der Rockstar erst gegen eine Kaution von 150.000 Baht freigelassen worden und kurz darauf von der Polizei Nakhon Si Thammarat verhaftet worden. Sein Rechtsanwalt hat inzwischen angekündigt, erneut seine Freilassung auf Kaution zu beantragen.