Written by: Björn Jahner

HUA HIN: Ein lobenswertes Projekt erweist sich an der Polizeistation in Hua Hin als großer Erfolg: Fünf Schülerinnen und Schüler der Klai Kangwon School der Klassenstufen Mathayom 5 und 6, helfen den Beamten bei den Anliegen ausländischer Urlauber und Residenten.

Sie stehen den Ausländern an Wochenenden und an Feiertagen als Dolmetscher/innen in Englisch, Französisch, Deutsch, Chinesisch und Japanisch helfend zur Seite, erklären ihnen die Formulare, informieren sie über Bußgelder oder ähnliches.



Die Initiative erweist sich als eine Win-win-Situation: Ausländer können ihre Anliegen in ihrer Muttersprache vortragen, die zuvor mit den vielen Fremdsprachen völlig überforderten Beamtinnen und Beamten werden entlastet und die Schülerinnen und Schüler können ihre Fremdsprachenkenntnisse weiter trainieren und vertiefen.