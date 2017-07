SATTAHIP: Anlässlich des 65. Geburtstages Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun am 28. Juli, wurden am Mittwoch am Strand des Sea Turtle Conservation Centre der Marine in Sattahip, 1.066 Suppen- uns Karettschildkröten, ins Meer entlassen.

Bei der Aktion beteiligten sich Schülergruppen, Marinesoldaten und Anwohner. Da die Lebensräume von Meeresschildkröten zunehmend bedroht sind, hat die Königlich Thailändische Marine Nistplätze für die bedrohten Tiere geschaffen und verhindert, dass Menschen in die Schutzgebiete vordringen. Die frisch geschlüpften Tiere werden dann ins Aufzuchtzentrum gebracht und nach sechs Monaten in die Natur entlassen.