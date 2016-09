Satte Rabatte auf der Thailand Mobile Expo 2016

BANGKOK: Auf der diesjährigen Thailand Mobile Expo im Queen Sirikit Convention Center tobt ein Preiskampf, von dem natürlich die technikinteressierten Besucher profitieren.

In Anbetracht auf die Markteinführung des neuen Apple iPhone 7 in Thailand am 21. Oktober haben viele Mobilfunkanbieter und Smartphone-Händler damit begonnen, ihre Lager zu räumen, weshalb es auf der Messe Rabatte hagelt.

Alle populären Smartphone-Hersteller locken mit Sonderangeboten zum Kauf eines Neugerätes.

Advanced Info Service (AIS) gewährt zum Beispiel bis zu 9.000 Baht Rabatt beim Kauf eines iPhone 6 S und 30 Prozent Rabatt beim Kauf eines Samsung Galaxy Note 5, wenn man bei dem Anbieter ein Abo abschließt.

Doch auch ohne Abschluss eines Abos oder Mobilfunkvertrages kann man auf der diesjährigen Messe so einige Schnäppchen schlagen. „Auf der Messe in diesem Quartal herrscht ein regelrechter Preiskrieg“, berichtet der Organisator der Thailand Mobile Expo 2016, Opas Cherdpunt.



Die Messe begann am Donnerstag und hat noch bis Sonntag geöffnet (10 bis 18 Uhr).

Weitere Infos gibt es auf Facebook.