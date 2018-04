Von: Redaktion DER FARANG | 20.04.18

PATTAYA: Die Polizei hat in Banglamung einen Mann festgenommen, der den Safe aus dem Büro von Kerry Express mit 288.000 Baht gestohlen haben soll.

Doch bei der Festnahme konnten die Beamten nur 181.000 Baht sicherstellen. Die 23 Jahre alte Managerin von Kerry Express beteuerte, in dem Safe seien 288.000 Baht gewesen, berichtet „Sophon Cable“. Da stellt sich die Frage: Hat der Dieb in einer Nacht über 100.000 Baht ausgegeben oder diesen Betrag beiseite geschafft? Sicher scheint hingegen, dass der Mitarbeiter des Zustelldienstes den 50 mal 50 Zentimeter großen Safe am Mittwochabend geraubt hat. Da er ihn nicht öffnen konnte, nahm er ihn auf seinem Motorrad mit. Als Begründung sagte er bei seiner Vernehmung: Die Arbeit bei Kerry Express sie für ihn zu hart gewesen. Laut der Polizei war der Safedieb bereits zweimal wegen Drogenstraftaten aufgefallen.