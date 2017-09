Russland sucht hinter den Kulissen Kontakt zu Nordkorea

Von: Redaktion DER FARANG | 26.09.17

MOSKAU (dpa) - Russland spricht hinter den Kulissen mit Nordkorea über eine Entspannung im Atomstreit. Das sagte der Leiter der Abteilung für Rüstungskontrolle im russischen Außenministerium, Michail Uljanow, am Dienstag in Moskau. «Wir bemühen uns wenigstens, die Situation in eine akzeptable Richtung zu bringen», sagte der Diplomat der Agentur Interfax zufolge. Details nannte er nicht.

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un überziehen einander derzeit mit militärischen Drohungen. Die USA wollen eine nukleare Abrüstung des isolierten kommunistischen Staates erzwingen. Nordkorea verfüge den letzten Tests nach zu urteilen über Atomwaffen, sagte Uljanow. «Aber das bedeutet nicht, dass die internationale Gemeinschaft es offiziell als Nuklearmacht anerkennen wird.»

Moskau trete weiter für Verhandlungen ein. Jede militärische Lösung bedeute eine Katastrophe, warnte Uljanow. China und Russland gelten als die Länder mit dem größten Einfluss auf die Führung in Pjöngjang.