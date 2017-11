Von: Redaktion DER FARANG | 22.11.17

TEHERAN (dpa) - Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat erklärt, dass der Iran die regionalen Spannungen nicht anheizen will. «Wir wollen keine Spannungen, sondern Stabilität und Frieden aller Länder in der Region», sagte Ruhani laut einer Mitteilung seines Büros in einem Telefonkontakt mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag.

Die von Saudi-Arabien geforderte harte Linie gegen den Iran wegen Einmischung in die Belange anderer Regionalstaaten wies Ruhani zurück. «Einige junge Prinzen haben wenig Erfahrung und verfolgen daher eine abenteuerliche und provokative Politik (...) Wir sind dagegen», sagte der iranische Präsident. Teheran verfolge keinerlei Machtansprüche in anderen Ländern.

Der Iran bekämpfe in erster Linie Terrorismus in der Region, der auch für Europa eine reale Gefahr darstelle. «Dabei könnte auch Frankreich eine konstruktive Rolle spielen, sollte dabei aber pragmatisch und unparteiisch bleiben», sagte Ruhani.