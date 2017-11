Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 17.11.17

BANGKOK: Audi bietet in Thailand die zweite Generation des SUV Q5 als Q5 35 TDI Quattro mit einem 2-Liter-Diesel-Turbo-Motor bei 190 PS an. Der robus­te Geländewagen benötigt im Schnitt 6 Liter Diesel pro 100 Kilometer.

In 7,9 Sekunden erreicht er Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit gibt Audi mit 217 km/h an. Der permanente Allradantrieb fördert das Fahrgefühl, ebenso eine radselektive Momentsteuerung. Wenn das Fahrzeug schnell in eine Kurve hineinfährt, kleben die Reifen auf dem Asphalt. Das verleiht dem Auto Sicherheit und Fahrstabilität. Der Q5 steht ab 3,399 Millionen Baht beim Audi-Händler.