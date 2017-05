BANGKOK: An Familien richtet sich die Reisemesse „Family Trip Expo 2017“, die von Freitag, 16. Juni bis Sonntag, 18. Juni in der Royal Paragon Hall des Einkaufszentrums Siam Paragon in Bangkok veranstaltet wird.

Hier erhält man nützliche Informationen zu Urlaubszielen und Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie zu Reiseangeboten für jedes Budget. Die Messe wird von Familien für Familien organisiert, die sich zu dem Netzwerk Palukteawda zusammengeschlossen haben. Anfangs als Line-Gruppen-Chat gegründet, in dem sich die User über Unternehmungen für Familien austauschten, ist Palukteawda inzwischen zu einer Facebook-Präsenz mit vielen Mitgliedern angewachsen, wo Eltern ihre Urlaubserfahrungen online stellen.



Die Family Trip Expo 2017 erfolgt unter dem Motto „Bring Kids Out to Try, Travel, Play and Learn“. Präsentiert werden zahlreiche Angebote und Aktivitäten, mit denen Kinder und Jugendliche auf Reisen ihren Horizont erweitern können und die ebenso den Eltern großen Spaß bereiten.



Infos: www.FamilyTripExpo.com.