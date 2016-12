Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.16

Nach tagelangem Regen wird ein Leser auf Koh Phangan mit einem traumhaften Sonnenuntergang belohnt:

​Liebes Team des Farang, seit ich vor fünf Wochen zu einem zweimonatigen Trip durch Thailand aufgebrochen bin, verfolge ich euer Blatt mit großem Interesse. Vielen Dank für die hervorragend aufgearbeiteten und interessanten Artikel.



Warum ich euch schreibe: ich bin in den letzten Tagen von Koh Lanta nach Surat Thani gereist, dann weiter nach Chumphon und nun bin ich seit gestern auf Koh Phangan. Ich habe ca. sieben Tage fast ununterbrochen Regen hinter mir. Heute hat sich zum Sonnenuntergang erstmal wieder die Sonne blicken lassen. Wer hätte damit gerechnet? Es ist so schön. Die Bilder will ich euch nicht vorenthalten. Gerne dürft ihr diese verwenden falls gewünscht.



Beste Grüße und auf eine hoffentlich weniger verregnete Zeit!

Tobias Enderlein