Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.17

PATTAYA: Die nach jedem Starkregen von Hochwasser betroffenen Menschen dürfen hoffen. Die Regierung hat Pattaya 665 Millionen Baht für den Ausbau der Kanalisation bewilligt.

Mit dem Geld soll das Drainagesystem erneuert und im höher gelegenen Osten des Touristenzentrums in Höhe der Bahnlinie ein Rückhaltebecken gebaut werden, damit das Oberflächenwasser nicht über die Sukhumit Road in die Innenstadt fließt. Nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters Apichart Virapal kommen nach heftigen Niederschlägen 60 Prozent des Wassers aus dem Osten in die Stadt. Es fließe über die Parallelstraßen an der Eisenbahnlinie und weiter über die Sukhumvit Road und überflute die City. Künftig, so die Planungen, soll das Oberflächenwasser über großdimensionierte Kanalrohre und zwei Khlongs direkt ins Meer geleitet werden. Deshalb müssen weitere Pumpen angeschafft werden. Apichart nannte keinen Zeitpunkt für den Baubeginn, nur dass das Geld im Rahmen der Investitionen für den Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) bereitgestellt wird.