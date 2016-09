PATTAYA: In den frühen Morgenstunden führte die Polizei unter Mithilfe des Militärs am Freitag in vier bei thailändischen Nachtschwärmern populären Clubs und Pubs Razzien durch. Überprüft wurden das Noir Pattaya, der Fin Pub, die Nomtoh Bar und der Fast Pub.

In der Nomtoh Bar beschlagnahmten die Beamten drei E-Zigaretten und E-Zigaretten-Liquid mit Fruchtaroma (Anm. d. Red.: der Import von E-Zigaretten und dem dazugehörigen Liquid ist in Thailand gesetzlich verboten), die sie hinter der Theke der Bar fanden. Die Angestellten sagten aus, dass die E-Zigaretten und das Liquid dem Besitzer der Bar gehören würden, der sich zum Zeitpunkt der Razzia auf dem Land aufgehalten haben soll.

Im Fast Pub stießen die Ermittler auf zwei Minderjährige und einen Kellner, der im Besitz einer Pfeife zum Rauchen von Methamphetamin sowie einer Machete war. Alle drei mussten die Beamten auf die Wache begleiten.