Am Samstag kontrollierte die Polizei die für ihre vielen Bars bekannten Sois 7 und 8. Archivbild: Fotolia.com

PATTAYA: Die Polizei lässt ihrer Androhung Taten folgen und setzt ihre Razzien im Rotlicht-Milieu der Touristenmetropole fort.

Nachdem in den letzten Tagen die Walking Street unter die Lupe genommen wurde, standen am Samstagabend die bei Touristen beliebten Amüsiermeilen Soi 7 und Soi 8 im Visier der Ordnungshüter, nachdem sie einen Hinweis erhielten, dass dort in einigen Bars Sexshows angeboten werden.

Als erstes kontrollierten die Beamten die Silver Star A-Go-Go in der Soi 8 und stießen auf mehrere sehr knapp bekleidete Tänzerinnen sowie zwei komplett nackte Mädchen in einer Badewanne, die die Gäste, darunter viele Touristen, unterhielten. Der Club wurde umgehend geschlossen und die Gäste aufgefordert, ihre Rechnung zu begleichen und das Etablissement zu verlassen.

Die Polizei machte sich dann auf den Weg in die Soi 7, wo sich eine weitere Bar desselben Besitzers befindet. Da zum Zeitpunkt der Razzia keine Tänzerinnen in dem Club waren, vermuten die Beamten, dass die Bar im Vorfeld vor der Razzia einen Tipp erhielt.

Mit den in den vergangenen Tagen häufig durchgeführten Razzien wollen die Behörden nach eigener Aussage Pattayas „in Verruf geratenes“ Image polieren, für das die Partystadt am Golf von Thailand weltweit bekannt ist. Die meisten kontrollierten und bei Beanstandungen geschlossenen Clubs hatten jedoch bereits nach wenigen Tagen wieder regulär geöffnet, weshalb böse Zungen die Ernsthaftigkeit der Aktion in Frage stellen.