Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.17

PATTAYA: Die verschärften Razzien der Polizei gegen Prostitution im Touristenzentrum gehen weiter.

Am frühen Freitagmorgen nahmen Beamte in Südpattaya 39 afrikanische Frauen fest. Laut der Polizei sollen sich die Afrikanerinnen, die meisten aus Madagaskar und Uganda, in der Walking Street und der Beach Road sowie in Entertainmentbetrieben ausländischen Männern für Sex angeboten haben. Die Frauen wurden mit Pick-ups zur Wache gebracht. Dort vernahmen Beamte die Ausländerinnen und kontrollierten deren Reisepässe. Sie waren mit Touristenvisa nach Thailand eingereist. Bei mehreren Afrikanerinnen besteht der verdacht, gefälschte Pässe zu besitzen. Polizisten hatten die Frauen vor der Einvernahme beobachtet und sind sich sicher, dass sie als Prostituierte gearbeitet hatten. Das bestritten die Afrikanerinnen, sie hätten in Thailand Urlaub gemacht. Die Frauen müssen mit der Abschiebung rechnen.