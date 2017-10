Foto: The Nation

BANGKOK: Das Marine and Coastal Resources Department plant ein Rauchverbot an 20 Stränden des Landes, nachdem Tausende Zigarettenstummel im Sand gefunden wurden.

Laut dem Leiter der Behörde, Jatuporn Buruphat, werden 20 Touristenstrände für das Verbot in Betracht gezogen, unter anderem Mae Pim, Laem Sing, Bang Saen, Cha-am, Khao Takiab, Bo Phut, Haad Sai Ree, Patong, Pattaya, Jomtien, Koh Khai Nok und Koh Khai Nai. Wird das Verbot tatsächlich im Meeresschutzgesetz verankert, drohen bei Verstößen eine Höchststrafe von 100.000 Baht oder ein Jahr Gefängnis.



Eine Studie des Andaman Coastal Resources Research and Development Centre hatte zum Ergebnis, dass alleine am Patong Beach in Phuket auf einem Abschnitt von 2,5 Kilometern zwischen 63.000 und 138.000 Zigarettenstummel gefunden wurden.

„Wir werden das Rauchen nicht völlig verbieten, sondern Raucherzonen einrichten. Raucher können dort ihre Zigarettenkippen entsorgen“, erklärt Jatuporn in „The Nation“ und fügte hinzu, dass jedoch bei Strandspaziergängen nicht mehr geraucht werden darf, wenn der Plan umgesetzt wird. Das Verbot soll später für alle Strände des Landes gelten, in Betracht gezogen wird auch ein Rauchverbot auf Ausflugsbooten und Fähren.