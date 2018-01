Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.18

THAILAND: Am Donnerstag, 1. Februar, tritt das Rauchverbot an 24 Stränden in 15 Provinzen in Kraft.

Darunter sind die Touristenzentren Pattaya, Hua Hin, Phuket und Koh Samui. Im Detail: Banchuen Beach in Trat; Lhaem Sadet Beach in Chanthaburi; Saeng Jun Beach in Rayong; in Pattaya ist es der Jomtien Beach einschließlich Bang Saen, Tum Pang, Sai Kaew und Dong Tal; der Cha-am Beach in Phetchaburi; in Hua Hin ist es der Khao Takiab Beach; der Sai Ri Beach in Chumphon; der Bo Put Beach auf Koh Samui; Chalok Ban Kao Beach auf der Koh Tao in Surat Thani; der Patong Beach in Phuket; Plai Sai Beach in Nakhon Si Thammarat; Chalatat Beach in Songkhla; Wasukri Beach in Pattani; Koh Khai Nok und Koh Khai Nai Beach in Phang-nga; Pra-ae, Khlong Dao und Kaw Kwang Beach in Krabi; Chao Samran Beach in Trang.



Laut Bannarak Sermthong, Direktor des Department of Marine and Coastal Resources, werden an den Stränden Bereiche für Raucher ausgewiesen. Über das Verbot stehen die Rechte und die Gesundheit von Nichtrauchern, die am Strand nicht den Qualm einer Zigarette einatmen wollen. Bannarak weist weiter darauf hin, dass am Strand entsorgte Zigarettenkippen das Meerwasser verunreinigen können. Der stellvertretende Gouverneur von Phetchaburi, Nuttawut Phetpornhomsorn, erinnert an eine Studie. Danach wurden auf einer Strecke von 5,5 Kilometern am Strand Cha-am rund 100.000 Kippen gefunden. Behörden wollen künftig nicht ständig an den Stränden kontrollieren, sie planen Stichproben. Wer gegen das Verbot verstößt, kann mit einem Bußgeld bis zu 100.000 Baht und einer Haft bis zu einem Jahr bestraft werden.