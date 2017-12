Von: Björn Jahner | 24.12.17

HUA HIN: Infolge des Rauchverbots am Strand in Hua Hin, wurden erste Zonen eingerichtet, in denen gequalmt werden darf.

Dabei handelt es sich um offene Pavillons, in denen Raucher vor der Sonne geschützt ihren Glimmstängel durchziehen können. Dass die Pavillons ausgerechnet von einem bekannten Privatkrankenhaus gespendet wurden, sorgt bei Urlaubern und Residenten für Gelächter.