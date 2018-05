PHUKET: Wegen Rauch in der Kabine entschloss sich der Kapitän des KLM-Flugs KL 809 von Amsterdam nach Kuala Lumpur zu einer Sicherheitslandung auf dem internationalen Airport Phuket.

Die Boeing 777-200 setzte sicher auf der Landebahn auf. Ursache des Rauchs in der Kabine war ein überhitztes Handy. Es sonderte reichlich Qualm ab, stand aber nicht in Flammen. Zum Leidwesen der Passagiere konnte der Flug nicht fortgesetzt werden, weil die Piloten ihre vorgeschriebene Stundenzahl nach der Phuket-Landung erreicht hatten. Die Passagiere wurden in einem Hotel untergebracht. Mit 18 Stunden Verspätung startete die Boeing am Donnerstag um 11 Uhr nach Kuala Lumpur.