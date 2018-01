Von: Björn Jahner | 23.01.18

PATTAYA: Das Gesundheitsamt Pattaya startet erneut einen Versuch, die Rattenplage am Strand an der Beach Road einzudämmen. Wie bereits in den Vorjahren, setzen die Beamten auf das Aufstellen von Rattenfallen.

Die Käfige sollen abends an jedem Montag und Donnerstag aufgestellt und dienstags und freitags in den Morgenstunden geleert werden. Die Liegestuhl- und Sonnenschirmvermieter wurden aufgefordert, ihre Parzellen stets sauber zu halten, Touristen sollen ihre Abfälle in den dafür vorgesehenen Mülleimern entsorgen. Nur, wenn alle an einem Strang ziehen und den Strand sauber halten, kann das Problem eingedämmt werden, so die Behörde.