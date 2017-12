Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.17

KAIRO (dpa) - Russlands Präsident Wladimir Putin ist nach seinem überraschenden Besuch in Syrien in der ägyptischen Hauptstadt Kairo eingetroffen. Bei seiner ersten Reise in das Land nach dem verheerenden Bombenanschlag auf einen russischen Ferienflieger im Oktober 2015 wurde Putin von Staatschef Abdel Fattah al-Sisi persönlich am Flughafen abgeholt.

Auf dem Programm stehen dem Kreml zufolge unter anderem Gespräche über die Stabilität und Sicherheit im Nahen Osten sowie wirtschaftliche Themen. Die beiden Länder hatten sich zuletzt weiter angenähert - Moskau und Kairo einigten sich Ende November auf die gemeinsame Nutzung von ägyptischen Militärbasen.