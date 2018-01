Prominenter Bürgerrechtsanwalt festgenommen

Von: Redaktion DER FARANG | 20.01.18

PEKING (dpa) - Nach Kritik an der chinesischen Führung ist der bekannte chinesische Bürgerrechtsanwalt Yu Wensheng festgenommen worden.

Der 50-Jährige sei am Freitagmorgen in Peking von der Polizei abgefangen und mitgenommen worden, als er gerade seinen Sohn zur Schule bringen wollte, berichtete Patrick Poon von Amnesty International in Hongkong unter Berufung auf die Frau des Anwalts. Yu Wensheng war vor wenigen Tagen schon die Anwaltslizenz entzogen worden. Er hatte in offenen Briefen die kommunistische Führung kritisiert, eine Reform der Verfassung und demokratische Wahlen für das Präsidentenamt gefordert..