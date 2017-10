Mark Zuckerberg. Foto: The Nation

BANGKOK: Am 30. Oktober treffen sich Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zu Gesprächen in Bangkok, bei denen der Fokus auf Problemen der nationalen Sicherheit und digitalen Geschäftschancen liegt.

Gemäß Regierungssprecher General Werachon Sukondhapatipak stellen die Bedenken der thailändischen Regierung bezüglich der Online-Verbreitung von Informationen, die die nationale Sicherheit bedrohen, eines der zu erörternden Themen dar.

„Jedes Land ist besorgt, dass soziale Medien sowohl positive als auch negative Folgen haben. Wir sollten deshalb im Umgang mit dieser Innovation vorsichtig sein, da sie auch von manchen Menschen missbraucht werden kann. Es sollte jedoch auch darüber diskutiert werden, wie soziale Medien kreativ genutzt werden können“, erklärte Werachon in „The Nation“.

Es sollen darüber hinaus auch die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität besprochen werden. So steht im Interesse der thailändischen Regierung, offensive und kritische Facebook-Profile mit beleidigenden Inhalten einzudämmen sowie gegen Nutzer vorzugehen, die gegen das Gesetz der Majestätsbeleidigung verstoßen und sich in Übersee in Sicherheit wiegen.

Auch, wenn es nicht möglich ist, dem sozialen Netzwerk vorzuschreiben was es darf und was nicht, haben die thailändischen Behörden und Facebook-Nutzer durchaus ihre eigenen Methoden entwickelt, um unangebrachte Inhalte zu melden und zu verhindern, dass sie die öffentliche Meinung beeinflussen. So wurde im vergangenen Jahr die Satire-Facebook-Seite „We Love Gen Prayut“ stillgelegt und die Administratoren wegen Verstoßes gegen das Computerkriminalitätsgesetz bestraft. Im April dieses Jahres gab das Ministerium für digitale Ökonomie und Gesellschaft darüber hinaus eine Verordnung heraus, die es untersagt, auf monarchiekritische Inhalte von Somsak Jeamteerasakul, Andrew MacGregor Marshall und Pavin Chachavalpongpun zu reagieren oder diese zu teilen.

Neben Problemen der nationalen Sicherheit durch soziale Online-Netzwerke, steht darüber hinaus der konsequente Ausbau des e-business-Bereichs in Thailand im Fokus des Treffens.