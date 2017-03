Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.17

PATTAYA: Die Polizei hat zwei Frauen als Anbieter von Sexpillen festgenommen und glaubt, dass sie zu einer im Touristenzentrum operierenden Bande gehören.

Die Beamten hatten einen Hinweis auf die Bande erhalten. In einer verdeckten Operation nahmen sie Kontakt zu einer Verkäuferin auf, die ihnen 84 Schachteln mit Potenzpillen für 40.000 Baht anbot. Die Polizei fragte nach mehr Packungen und wollte 44.000 Baht für 50 Schachteln bezahlen. Die Frau rief ihre Chefin an, und das Geschäft war abgeschlossen. So kamen die Ermittler der 43 Jahre alten Frau auf die Spur, berichtet „Pattaya One News“ weiter. Die Chefin und ihre Verkäuferin wurden verhaftet, die Sexpillen und 500.000 Baht sichergestellt. Die Polizei geht davon aus, dass dieser Betrag Einnahmen aus dem illegalen Geschäft war.