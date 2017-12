Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.17

PATTAYA: Nach der Festnahme eines 34 Jahre alten Australiers am letzten Samstagabend auf dem Flughafen Suvarnabhumi hat die Polizei in Pattaya mit einem 23-jährigen Amerikaner ein weiteres Mitglied der Motorradgang Hells Angels verhaftet, ebenfalls wegen Drogenstraftaten.

Beide waren im Jahr 2015 festgenommen und als Mittäter beim Mord an einen Australier vor Gericht gestellt worden. Dieser war aus seinem gemieteten Haus in der Jomtien Park Villa entführt und getötet worden. Die Leiche wurde in Sattahip verscharrt. Der mutmaßliche Täter, ein Australier, wurde später überführt und ins Gefängnis geschickt. Die Richter verurteilten den Amerikaner wegen Beihilfe zu einer zweijährigen Haft auf Bewährung, die Mord-Anklage wurde fallengelassen. Der Amerikaner wurde im Dezember des Vorjahres aus der Haft entlassen. Er saß 2015 in dem Fahrzeug, mit dem der Australier den Mörder zur kambodschanischen Grenze gefahren hatte. Im Jahr 2016 verurteilte das Gericht den Fahrer wegen Beihilfe zu einer Gefängnisstrafe von drei Monaten auf Bewährung.

Eine Polizeieinheit, angeführt von Songprot Sirisukha von der Chonburi Immigration und Piyapong Ensarn von der Touristenpolizei in Pattaya, verhaftete am Montag den 23 Jahre alten Amerikaner, weil gegen ihn ein internationaler Haftbefehl wegen Drogenstraftaten vorlag, berichtet „Daily News“. Vorausgegangen war in der Vorwoche die Festnahme von elf Mitgliedern der Hells Angels Pattaya. Ihnen wird neben Waffenbesitz der Handel mit Drogen vorgeworfen.

Der am Sonntag wegen Drogenhandels festgenommene Australier soll im Touristenzentrum in verschiedenen Geschäftsfeldern involviert sein. Laut „Thaivisa“ betreiben der Ausländer und seine thailändische Frau in der Soi Buakhao ein Restaurant mit Bar und Massage, zudem soll er Boote und Bootsbedarf importiert haben.