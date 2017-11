Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.17

PATTAYA: Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Beach Road entdeckten Polizisten vor den Augen zahlreicher Passanten, darunter waren ausländische Touristen, in einem Wagen Waffen.

Der 20 Jahre alte Fahrer versuchte zu erklären, warum er in seinem Honda Jazz Gewehre, Magazine, Munition und ein japanisches Schwert transportierte. Der Thai gab an, er sei ein BB-Gun-Sportschütze und habe in Pattaya nach einem geeigneten Platz für das Training mit Bekannten suchen wollen. Der Mann aus Ubon Ratschathani musste mit auf die Polizeiwache kommen. Dort fragte ihn Polizeichef Apichai Krobpetch, warum er als BB-Gun-Sportschütze ein M16-Gewehr und 11-mm-Kugeln besitze. Die Munition sei schließlich mit BB-Waffen nicht kompatible. Der Bericht von „Siam Chon News” geht nicht darauf ein, ob der Autofahrer festgenommen wurde oder welche Strafe ihn erwartet.

Auf YouTube wurde ein Video vom Vorfall online gestellt (klicken Sie hier!).