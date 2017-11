Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.17

PHETCHABURI: Der Fluss Phetchaburi ist nach Dauerregen über die Ufer getreten und hat weite Teile der Stadt bis zu einer Höhe von 80 Zentimetern überschwemmt.

Unter Wasser steht auch der in den Süden führende Highway (Phetkasem Road). Schulen und Behörden hatten am Donnerstag geschlossen. Die lokale Verwaltung hatte die Bürger aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und höher gelegene Gebiete aufzusuchen, weil vom Fluss weitere Wassermassen in die Stadt flossen. Soldaten, Polizisten und Rettungsteams halfen im Tambon Ton Mamoung Familien mit Booten zu evakuieren, besonders Senioren und Kinder. Über 500 Häuser standen dort unter Wasser. Phetchaburis Gouverneur Chatporn Ratdusadee hat angeordnet, dass das Wasser südlich der Innenstadt in den Fluss abgeleitet wird. Er hofft, dass die Stadt in drei Tagen vom Hochwasser befreit ist.



Das Meteorologische Amt sagt bis zum 28. November im Süden weitere heftige Niederschläge voraus. Die Bevölkerung in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Phuket, Krabi, Trang und Satun muss sich auf Sturzfluten und Hochwasser einstellen. Im Norden des Landes werden bis zu sechs Grad niedrigere Temperaturen erwartet.