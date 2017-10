PATTAYA: Eine feuchte Überraschung erlebten Ausgehfreudige in der Nacht von Samstag auf Sonntag:

Langanhaltende Starkregenfälle hatten weite Teile der Stadt in reißende Flüsse verwandelt. Egal, ob in der Partymeile Walking Street, Beach Road, Second Road oder Soi Buakhao, die Touristenmetropole präsentierte sich einmal mehr als „Water World“. Baht-Busse waren in Rekordzeit überfüllt oder wegen Charter-Touren belegt, Motorradtaxis kamen in den Fluten nicht mehr weiter. So hieß es für viele: Schuhe ausziehen, Hose hochkrempeln und durch das Wasser waten.