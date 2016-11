PATTAYA/HUA HIN: Neue Details zur Fährverbindung zwischen Pattaya und Hua Hin wurden bekannt gegeben.

Das Betreiberunternehmen, die Royal Passenger Liner Co., hat in Absprache mit dem Schifffahrtsamt den Fahrpreis festgelegt. Er soll für eine einfache Fahrt 1.200 Baht pro Person in beide Richtungen betragen. In Pattaya startet die Fähre am Hafen Bali Hai, der erst kürzlich von illegal geparkten Speedbooten von den Behörden geräumt wurde, in Hua Hin in Saphan Pla, dem Hauptpier in der Innenstadt des königlichen Seebads, der derzeit noch renoviert wird. Die Fahrtzeit wird in beide Richtungen 90 Minuten dauern.

Die Royal Passenger Liner Co. informierte weiter, dass vor dem offiziellen Start der Verbindung eine Testphase durchgeführt wird, in der die Passagiere den Service kostenlos nutzen können. Ein Datum dafür wurde noch nicht genannt. Uneinigkeit herrscht auch noch über die genauen Abfahrtszeiten. Während „Thai Rath“ berichtet, dass die Fähre in Pattaya um 8.30 Uhr startet und in Hua Hin um 15.30 Uhr, berichten lokale Medien an der Westküste, dass die Fähre in Hua Hin um 8.30 Uhr startet und in Pattaya um 15.30 Uhr.

Eingesetzt werden soll erstmal lediglich ein Schiff mit Platz für 150 Passagiere. Wenn der Service gut angenommen wird, könnte ein zweites Schiff mit Platz für 262 Passagiere bereitgestellt werden. Der Service soll offiziell am 1. Januar 2017 den Betrieb aufnehmen.