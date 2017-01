Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.17

Ein Leser präsentiert seine Gedanken über die Zustände in Pattaya:

Pattaya ist eigentlich nicht Thailand, da es eine quirlige Stadt ist, auf die auch der Satz aus dem Frank Sinatra Song über New York zutrifft: „the city, that never sleeps“.



Pattaya könnte überall auf der Welt sein, da es nicht das typische Thailand zeigt. Die Menschen der Stadt kommen aus allen Ecken und Enden des Landes. Die Farangs, egal ob Männlein oder Weiblein, kommen aus allen Ecken dieser Welt. Somit ist Pattaya im Laufe der Jahre ein Schmelztiegel der unterschiedlichsten Ansichten, Kulturen und Eigenarten geworden.



Die Stadt bietet eine einzigartige Vielfalt an Geschäften, Supermärkten, Restaurants, Bars und sonstigen Möglichkeiten, um jede Art von Spaß und Unterhaltung ausleben zu können. Dabei ist das Angebot so groß, dass man eine reichliche Auswahl treffen kann unter Vergnügungen auf thailändische Art und Weise oder europäische Art. Nach dem Motto: „you name it, we‘ve got it“.



Pattaya hat einen Strand, der gesäumt wird von einer Unzahl an Hotellerie, Geschäften, Bars und Restaurants. Eine so große Dichte gibt es kaum anderswo. Das Hinterland dagegen ist ruhig, friedlich und ohne Hektik, aber landschaftlich sehr reizvoll.



Fast ein Jahrzehnt habe ich in Pattaya gelebt. Ich habe sehr gut dort gelebt und es äußerst geschätzt, dass ich diese Vielfalt an Restaurants und Geschäften nutzen konnte. Der Blick von meinem Condo aufs Meer, das von der Sonne glitzerte, war einmalig. Ich denke, dass all diese Dinge zusammengenommen, mir aber auch den Blick verstellt haben auf das, was jede Großstadt an Negativem mit sich bringt.



Dass es Müllberge an vielen Stellen neben der Straße gibt, dass es Fahrbahnbaustellen über einen längeren Zeitraum gibt, als vielleicht notwendig ist. Für diese Dinge bin ich möglicherweise im Laufe der Zeit betriebsblind geworden. Entweder habe ich sie nicht mehr gesehen oder ich habe sie ausgeblendet.



Ob und inwieweit es in den Nächten in den Bars und Clubs der Walking Street, Soi 6 oder anderswo friedlich und zivilisiert zuging, kann ich nicht beurteilen, da ich dort nie verkehrt habe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es dort, wie überall auf dieser Welt, rotlichtgerecht zuging, mit allen Vor- und Nachteilen, die solche Gegenden mit sich bringen.



In letzter Zeit muss ich gestehen, lese ich immer öfter Negatives, was Pattaya anbelangt. Ich finde das äußerst schade, da die Stadt auch von einem guten Image leben muss, was die Touristen anbelangt. Im FARANG-Newsportal habe ich immer wieder mal einen Kommentar zu den Vorkommnissen in Pattaya geschrieben, wenn es Anlass zum Bedauern gab.



Selbst wenn man mich falsch verstanden haben sollte und glaubt, ich wollte Pattaya nun, nach meinem Weggang aus der Stadt, negativ beschreiben, so ist dem definitiv nicht so. Immer wieder komme ich gerne nach Pattaya zurück und bleibe auch immer ein paar Tage dort, um zu sehen, was sich in der Zwischenzeit verändert hat oder, ob ich die Dinge noch wiedererkenne, so wie vorher.



Allen Menschen, die in Pattaya wohnen und leben, oder auch nur zu Besuch dort sind, wünsche ich deshalb „sanuk mak mak“.

Ingo Kerp, Nakhon Ratchasima