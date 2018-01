Von: Björn Jahner | 14.01.18

BANGKOK: Was sich in anderen Ländern von selbst versteht, wird jetzt in Bangkok als Pilotprojekt erprobt: die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung.

Das Projekt mit dem Namen „5 No‘s“ (5 Neins) wird als erstes in der Thepharak Road in Bangkhen umgesetzt und soll später auf alle 50 Bezirke der Hauptstadt ausgeweitet werden. Bei den „5 Neins“ handelt es sich um: nein zum Parken oder Fahren auf Bürgersteigen, nein zu Verkaufsständen, die gegen die Auflagen der Stadtverwaltung verstoßen, nein zu nicht genehmigten Werbetafeln, nein zu Müll, nein zu Gegenständen und Barrieren, die den Fußweg versperren. Um wilde Müllhalden am Straßenrand zu vermeiden, werden in Bangkhen 25 Sammelstellen für Abfälle eingerichtet, wovon sich 23 an den Gehwegen befinden. Die restlichen zwei sind in Kanalnähe.