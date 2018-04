BANGKOK: In Ergänzung zum bisherigen Morgenflug bietet Bangkok Airways jetzt auch einen neuen Abendflug von Bangkok in die laotische Hauptstadt Vientiane an.

Am Suvarnabhumi International Airport in Bangkok startet die Maschine täglich um 17.35 Uhr und landet auf dem Vientiane International Airport um 18.50 Uhr .



Die Route wird mit Airbus A319 mit 138 Sitzplätzen bedient. Infos: www.bangkokair.com.