BANGKOK: Asia Aviation Plc., Großaktionär bei Thai AirAsia, informiert, dass die größte Billigfluggesellschaft Thailands im vierten Quartal des Jahres zwei neue Maschinen des Typs Airbus A320 Neo erhält, mit denen die Flotte bis zum Jahresende auf 51 Flugzeuge ansteigt.

Beide Maschinen bieten Platz für 186 Fluggäste (bisher 180 pro Maschine) und verbrauchen nach Unternehmensangaben im Vergleich zu den bisherigen Jets der Airline rund 15 Prozent weniger Kerosin. Zudem sollen neue Märkte in Indochina und Indien erschlossen werden. Geplant sind unter anderem Verbindungen zwischen Phuket und Siem Reap in Kambodscha sowie Bangkok und Kalkutta in Indien. Auf besonders rentablen Strecken, zum Beipiel von Bangkok nach Phuket, Surat Thani und Udon Thani, soll darüber hinaus die Frequenz erhöht werden, um die Position als Marktführer im thailändischen Billigflugsegment weiter zu festigen.