Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.17

THAILAND: Besucher von Nationalparks, die jegliche Manieren vermissen lassen, sollen künftig aus dem Schutzgebiet verbannt werden.

Das gilt nach Angaben des Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation besonders für betrunkene, lärmende und andere Besucher störende Touristen. Urlauber, so Behördenleiter Thanya Nethithammakul, kämen in die Nationalparks, um Natur und Tiere in Ruhe zu bewundern, sie wollten sich nicht von lautstarken, singenden und Alkohol trinkenden Menschen belästigen lassen. „Wir werden das nicht länger tolerieren. Wir werden ihnen sagen, sie müssten den Park umgehend verlassen.“

Jahr für Jahr steigt die Besucherzahl. Im Vorjahr suchten 12,9 Millionen Menschen die Nationalparks auf, sie brachten der Behörde Einnahmen in Höhe von 2,4 Milliarden Baht. Wegen der zunehmenden Besucherzahl sucht die Behörde nach einer vertretbaren Balance zwischen Einnahmen und Schutz der Natur. Thanya beklagt, dass Touristen in den Nationalparks Wildtiere mit industriell hergestellten Lebensmitteln füttern. Affen kämen unter die Räder von Autos, Motorisierte würden Elefanten stören. Ein weiteres Problem ist der Müllanfall. Jeder Besucher hinterlässt 0,5 Kilogramm Abfall. Deshalb wurden die Kampagnen „Nimm den Müll mit nach Hause“ und „Keine Plastikbeutel und kein Schaumstoff“ gestartet.