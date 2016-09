THAILAND: Um die Zahl der Besucher der thailändischen Nationalparks besser kontrollieren zu können, planen die Behörden, dass man zukünftig die Eintrittskarten für die Nationalparks im Vorverkauf erwirbt.

Als Verkaufsstellen sind die omnipräsenten Minimärkte wie 7-Eleven angedacht. Mit der Maßnahme sollen die Touristenmassen besser gesteuert werden. So werden insbesondere die Nationalparks im Süden des Landes wie Koh Phi Phi buchstäblich überrannt, worunter das Ökosystem leidet. Falls der Plan tatsächlich umgesetzt wird, sollen an den Eingängen der Nationalparks keine Tickets mehr verkauft werden.



Zu den populärsten Nationalparks des Landes zählen der Ao-Phang Nga-Nationalpark in Phang Nga, der Doi-Inthanon-Nationalpark in Chiang Mai, der Hat-Noppharat-Thara-/ Mu-Koh-Phi-Phi-Nationalpark in Krabi, der Khao-Yai-Nationalpark in Nakhon Ratchasima und der Namtok-Phlio-Nationalpark in Chanthaburi.