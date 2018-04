Von: Redaktion DER FARANG | 15.04.18

THAILAND: Die Zahl der Verkehrstoten nach vier der sogenannten sieben gefährlichen Tage zu Songkran ist auf 248 gestiegen.

Laut den Behörden hat es bisher 2.449 Verkehrsunfälle mit 2.557 Verletzten gegeben. Für Samstag, den vierten Tag, meldete das Centre for the Protection and Reduction of Road Accidents 603 Zwischenfälle mit 57 Toten und 603 Verletzten. Trunkenheit am Steuer war für 44 Prozent der Unfälle verantwortlich, auf überhöhte Geschwindigkeit entfielen 26 Prozent. Motorräder waren an 80 Prozent der Zwischenfälle beteiligt. Die meisten Verkehrstoten hatte bisher die Provinz Nakhon Ratchasima mit 17 zu beklagen. In den acht Provinzen Yala, Ranong, Lopburi, Satun, Samut Songkram, Nong Khai, Nong Bua Lamphu und Ang Thong hat der Verkehr kein Todesopfer gefordert.