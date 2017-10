Nach Thailand-Rückzug: Gute Zahlen bei Tesco

Von: Redaktion DER FARANG | 04.10.17

LONDON (dpa) - Die tief in ihrem Umbau steckende britische Supermarktkette Tesco blickt auf ein überraschend gut verlaufenes Geschäftshalbjahr zurück.

In der Berichtsperiode - den sechs Monaten bis zum 26. August - profitierte das Unternehmen vor allem von einem robusten Geschäft mit Nahrungsmitteln und steigerte Umsatz und Ergebnis, wie Tesco am Mittwoch mitteilte. Als ein «Zeichen der Zuversicht» nehmen die Briten nun ihre Dividendenzahlungen wieder auf, wie Vorstandschef Dave Lewis erklärte.

Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich im ersten Halbjahr um mehr als ein Viertel auf 759 Millionen Pfund (rund 856 Millionen Euro). Analysten hatten weniger erwartet. Den Umsatz erhöhte Tesco um rund drei Prozent auf 25,2 Milliarden Pfund. Dabei konnte der Konzern vor allem im Heimatmarkt punkten. In Asien machte sich der Rückzug aus unrentablen Aktivitäten in Thailand bemerkbar, der Umsatz auf vergleichbarer Fläche in der Region ging um mehr als acht Prozent zurück.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2016/17 war Tesco wegen Zahlungen zur Beilegung eines Bilanzskandals aus dem Jahr 2014 sowie Kosten für den Konzernumbau in die Verlustzone gerutscht. Operativ macht Großbritanniens größte Supermarktkette aber Fortschritte.