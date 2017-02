Der Regenschirm als Dauerbegleiter: Die schlechtesten Wetterbedingungen seit 30 Jahren haben fast so viel Image-Schaden angerichtet wie Schäden an der Infrastruktur. Foto: Gruber

KOH SAMUI: Über was sprach man im letzten Monat des Jahres 2016 und zu Beginn des neuen Jahres auf Koh Samui? Natürlich über das Wetter, und die Stimmung war fast so tief wie im Gegenzug das „Hoch“ der Stammtisch-Auguren, denen die Apokalypse erschien und damit verbunden die Strafe einer höheren Instanz für jahrelangen Frevel an der Natur. Die Stilblüten entfalteten bisweilen eine wildere Eigendynamik als das Treiben an den verwaisten Bars zur Topsaison.