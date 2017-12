Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.17

BANGKOK/MÜNCHEN: Das thailändische Honorarkonsulat in München wird zu einem Generalkonsulat aufgewertet.

Das hat die Regierung beschlossen. Das neue Generalkonsulat wird für die zwei Länder Bayern und Baden-Württemberg zuständig sein und nach Frankfurt das zweite in Deutschland sein. Außenminister Don Pramudwinai sagte am Montag, Details müssten noch festgelegt werden. Für kurze Zeit wird das Konsulat in der bayerischen Hauptstadt geschlossen. Visaanträge nehmen während dieser Zeit die Botschaft in Berlin und thailändische Konsulate in anderen Landesteilen entgegen. Don Pramudwinai begründete die Aufwertung des Konsulats München zu einem Generalkonsulat mit den langen freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern.