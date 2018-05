PATTAYA: Ein Motorradtaxifahrer hat vor der Polizeistation einem Deutschen mit mit Schlägen und Tritten ins Gesicht attackiert.

Zuvor war der Urlauber in eine Polizeikontrolle geraten. Als er den Beamten seinen Führerschein zeigen sollte, gab er ihnen seine deutsche Lizenz. Der Ausländer musste sich belehren lassen, dass er mit seinem Heimatführerschein kein Motorrad mieten und lenken darf. Er wurde zu einem Bußgeld verdonnert. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, konnte er das Motorrad nicht bewegen. Es war gesperrt, ein Motorradtaxifahrer hielt es zudem fest. Da soll der Deutsche dem Thai den Mittelfinger gezeigt haben. Daraufhin setzte es Tritte gegen den Kopf und Schläge. In der Vorwoche hatte die Polizei verkündet, Ausländer könnten in Pattaya nur ein Fahrzeug mieten, wenn sie einen Internationalen oder Thai-Führerschein vorweisen könnten.

Auf Facebook wurde ein Video von dem Vorfall online gestellt (klicken Sie hier!). In dem Clip ist jedoch nicht ersichtlich, dass der Deutsche dem Thai tatsächlich den Stinkefinger gezeigt hat. Der Angreifer wurde zwischenzeitlich von der Polizei mit einem Bußgeld bestraft. Facebook-Nutzer weisen zudem darauf hin, dass der beschuldigte Thai an einem Motorradtaxistand arbeiten würde, der weithin bekannt dafür ist, zu hohe Fahrpreise von Touristen zu verlangen.