Motorradbranche: Es geht aufwärts

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 19.10.17

THAILAND: Die Motorradbranche hat offenbar ihre Absatzkrise überstanden. Nach Einschätzung von Praphan Phornthanavarsit, Manager des operativen Geschäfts bei Thai Yamaha Motor, werden in diesem Jahr bis zu 1,8 Millionen Motorräder montiert.

Zum ersten Mal hatten die Hersteller im Jahr 2011 mit 2,007 Millionen Fahrzeugen die 2-Millionen-Grenze überschritten. Der Höhepunkt folgte ein Jahr später mit 2,129 Millionen Motorrädern, dann ging es bergab mit 2,004 in 2013 und 2 Millionen in 2014. Von Januar bis Juni 2017 haben die Straßenverkehrsämter 949.608 Fahrzeuge registriert, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 4,35 Prozent. Marktführer ist Honda mit 78,5 Prozent, dann folgt Yamaha mit 14,7 Prozent. Im ersten Halbjahr 2017 hat Yamaha bereits 139.389 (+ 11,8%) Motorräder abgesetzt. Bei Honda sind es einschließlich Juli 850.955 Maschinen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 4 Prozent. Honda setzt verstärkt auf sportliche Maschinen mit größeren Motoren. Premiere hatte jetzt das Modell CB150R mit einem 150-ccm-Motor zum Preis ab 99.800 Baht. Der Geschäftsplan von Honda für die Jahre 2017 bis 2019 sieht 19 neue Motorräder vor.