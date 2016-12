HUA HIN: Der erste Tag der Hua Hin Bike Week ist gut angelaufen. Schwere Maschinen, harte Kerle und heiße Biker-Girls knatterten am Freitag durch das königliche Seebad und genossen den Start zur 11. Auflage dieses außergewöhnlichen Motorradtreffens.

Bis zu 4.000 Liebhaber „heißer Öfen“ treffen sich mit ihren Maschinen auf der Hua Hin Bike Week 2016 am heutigen Samstag. Vorbeischauen lohnt sich!

Auch der bekannte Schweizer Designer Ueli Anliker machte sich mit seiner Frau Duang auf den Weg nach Hua Hin. Beide reisten mit einer wohl in dieser Form einmaligen Harley-Davidson V-Rod mit einer fetten 360er-Hinterrad-Bereifung und Goldlackierung nach Hua Hin, bei der natürlich nicht die Schweizer Flagge fehlen durfte.

„Bereits am Freitag herrschte coole Stimmung bei einem tollen Konzertabend“, erzählt Anliker begeistert. Am heutigen Samstag werden bis zu 4.000 Biker aus ganz Thailand erwartet. Wer gerade in Hua Hin ist, sollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen!